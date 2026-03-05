前作『ANSWER』以来、4年3ヵ月ぶりとなるNothing’s Carved In Stoneの12thアルバムが完成した。『Fire Inside Us』と名付けられたその最新アルバムには2024年5月にリリースしたひとつ前のEP『BRIGHTNESS』に入りきらなかった曲に『BRIGHTNESS』リリース後も止まることがなかった制作の中で生まれた新曲を加えた全10曲を収録。ラウドロックからミドルバラード、さらにはエレクトロニックなダンスナンバーまでというなかなかの振り