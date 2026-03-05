¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛNothing’s Carved In Stone¡¢4Ç¯3¥õ·î¤Ö¤ê12th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë±ß½Ï¤È¹¥´ñ¿´¤ÈÄ©Àï¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤Î¾ðÇ®¤«¤Ê¡×
こういう形の曲は初めてです
けっこういい歌詞が書けたかな
¨¡¨¡¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶Ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸·Á¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¾¾¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖAll We Have feat. Masato (coldrain)¡×¡¢2025Ç¯5·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖMay¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖEverything¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î3¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¶Êºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼¾¾¡§¤¤¤¨¡¢Á°EP¡ØBRIGHTNESS¡Ù¤Î±äÄ¹Àþ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¡ØBRIGHTNESS¡Ù¤Î»þ¤Ë(À¸·Á)¿¿°ì¤È¤Ò¤Ê¤Ã¤Á(Æü¸þ½¨ÏÂ / B)¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØBRIGHTNESS¡Ù¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¡ØBRIGHTNESS¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¸å¤âºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£
À¸·Á¡§¡ØBRIGHTNESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ëºî¤ê¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡ÖAll We Have feat. Masato (coldrain)¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¡¢¤Þ¤º¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡£
Â¼¾¾¡§¤½¤Î¸å¡¢º£²ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖMOONRISE¡×¤È¡£
À¸·Á¡§¡ÖMay¡×¤È¡ÖEverything¡×¤ò¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤«¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºî¶È¤ò3²ó¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î2Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡ÖAll We Have feat. Masato (coldrain)¡×¤Ï¶Ê¤òºî¤ë²áÄø¤Ç¡¢¡È¥·¥ã¥¦¥È¥Ñ¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È¤À¤Ã¤¿¤écoldrain¤ÎMasato¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¡¢Masato¤µ¤ó¤Î¡È¥²¥¹¥È»²²ÃÂ¿¤¹¤®ÌäÂê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Â¼¾¾¡§µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¸·Á¡§¤¦¤ó¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£
¨¡¨¡Masato¤µ¤ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§Masato¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥·¥ã¥¦¥È¤ÎÉôÊ¬¤â¥·¥ã¥¦¥È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â²Î»ì¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò²¶¤¿¤Á¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âMasato¤¬¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢Masato¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¥È¥é¥Ã¥¯¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§¤¤¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤¡ØBRIGHTNESS¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¸å¤â¡ØBRIGHTNESS¡Ù¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Nothing¡Çs Carved In Stone¤Î¶Êºî¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
À¸·Á¡§¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀÎ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤â¤½¤â¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¶Ê¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÇÛ¿®¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²¿¶Ê¤«¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£²¶¤é¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶Ê¤Ï¾ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤¿¤À¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ©ºî¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
À¸·Á¡§¤Ç¤â¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ºÇÄã¤Ç¤â3¶Ê¤È¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¤é10¶Ê¤È¤«ºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¨¡¨¡¤Ï¤¤¡£
À¸·Á¡§¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í×¤ë¤±¤É¡¢ÇÛ¿®¤À¤Ã¤¿¤é1¶Ê¤«¤é¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤½¤³¤À¤è¤Í¡£
Â¼¾¾¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
À¸·Á¡§¤½¤Î1¶Ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤«¡£1¶Ê½ÐÍè¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
À¸·Á¡§¤Ç¤â·ë¶É¡¢¡È¤»¤Ã¤«¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤ó¤À¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¤â¤¦1¶Êºî¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤è¤¦¤«¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤¬ÇÛ¿®¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤Ê¡£¼ê·Ú¤Ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ï¿¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖMay¡×¤Ï¼î¶Ì¤Î¥ß¥Ã¥É¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖAll We Have feat. Masato (coldrain)¡×¤«¤é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖAll We Have feat. Masato (coldrain)¡×¤Î¼¡¤Ë¡ÖMay¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤È¤«ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼¾¾¡§Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ÐÍè¤¿¡ÖMay¡×¡ÖMOONRISE¡×¡ÖEverything¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖMay¡×¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©
À¸·Á¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖAll We Have feat. Masato (coldrain)¡×¤¬¤±¤Ã¤³¤¦·ã¤·¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡ÖEverything¡×¤À¤È·ã¤·¤¤¶Ê¤¬Â³¤¤¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¡ÖMOONRISE¡×¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤¢¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡£
Â¼¾¾¡§¤½¤¦¤À¡¢¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ó¤À¡£
À¸·Á¡§¤Ç¡¢5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖMay¡×¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡5·î¤Ë½Ð¤¹¤«¤é¡ÖMay¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
À¸·Á¡§¤¤¤ä¡¢ºÇ½é¤«¤é¡ÖMay¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¥ß¥É¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢3¶ÊÏ¿¤Ã¤¿Ãæ¤«¤é¡ÖMay¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡ÖMay¡×¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤·¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â¼¾¾¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Î¶Ê¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤²Î»ì¤¬½ñ¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£´ðËÜ¡¢¤Ò¤Ê¤Ã¤Á¤¬È¯°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²Î»ì¤â´Þ¤á¡¢ËÁÆ¬¤Î¥µ¥Ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë»Ä¤ê¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¶¦ºî¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
À¸·Á¡§½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Â¼¾¾¡§½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ò¤Ê¤Ã¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ä¤ê¤¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ËÍ¤â²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÃË½÷´Ö¤ÎÎø°¦¤Î²Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¤¤Ê°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦²Î»ì¤ÎÎ®¤ì¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
Â¼¾¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖMay¡×¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î5·î¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£½Ð²ñ¤¤¤È¤«ÊÌ¤ì¤È¤«¤Îµ¨Àá¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆNothing¡Çs Carved In Stone¤Î¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÈÎø°¦¤Î¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä°¤¤¤¿¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë²¿¤«¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¡ÖÄ°¤¤¤¿¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë²¿¤«¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Nothing¡Çs Carved In Stone¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMay¡×¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî¤Îµ²±¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Èº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼¾¾¡§²Î»ì¤Ï¿¿°ì¤ÈËÍ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿Í´Ö¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¦°ì²óÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ã¤Æ¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁª¼ê¤¬2Ê¬¤È¤«4Ê¬¤È¤«¤Î±éµ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÈºÇ½é¤Î±éµ»¤Ç¥³¥±¤Þ¤·¤¿¡¢9°Ì¤Ç¤·¤¿¡É ¡È¤Ç¤â¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ï´°àú¤Ë¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤È¤«ºÃÀÞ¤È¤«¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Nothing¡Çs Carved In Stone¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë´ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤Î¤ª¤Î¤Ë¸µ¡¹¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤À¤±½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´Á³»×¤Ã¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó·Ð¸³¤È¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£
¨¡¨¡¤·¤Ã¤«¤ê²áµî¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¡£
Â¼¾¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¤È¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
けっこう攻めたアルバムになったかも
そういうのはライブの影響かもしれない
¨¡¨¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖMay¡×¤Î¸å¡¢¡ÖEverything¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Êºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸·Á¡§¤³¤³²¿Ëç¤«¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¶ÊÃ±°Ì¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢2¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«3¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡ÈÁ°²ó¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·ã¤·¤¤¶Ê¤ò¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤á¤ËÏ¿¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤ÏÀÅ¤«¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡É¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£
Â¼¾¾¡§¥ª¥Ë¥£(Âç´îÂ¿¿òµ¬¡¿Dr)¤Ï¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¯¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
À¸·Á¡§¤¢¤¡¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖEverything¡×¤Î¥É¥é¥à¤Ï16¥Ó¡¼¥È¤Ç¡¢¤¢¤Î¼ÀÁö´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸·Á¡§³Î¤«¤Ë¡¢Nothing¡Çs Carved In Stone¤Ã¤Æ8¥Ó¡¼¥È¤Î¶Ê¤¬°Õ³°¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢16¥Ó¡¼¥È¤¬Â¿¤¤¤«¤â¡£
¨¡¨¡¤½¤ÎÅÔÅÙ¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¶Ê¤ò1Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤â¼«Á³¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
À¸·Á¡§¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤¬½ÐÂ·¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ØFire Inside Us¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼¾¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´¶Ê¤¬½ÐÂ·¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´ö¤Ä¤«¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ºÇ½é¡¢¡ØFire Inside Us¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë²»³Ú¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ó¥É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾ðÇ®¤Î¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾¾¡§¤ª¡¼¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢²Î¤òÆÏ¤±¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡È·¯¡É¤È¤«¡Èyou¡É¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¡Ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢2019Ç¯¤Ë¡ØBy Your Side¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤¿º¢¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤È»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡ØFire Inside Us¡Ù¤Î¡ÈFire¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖIt Burns to Save You¡×¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈIt burns to save you.¡É¤òÏÂÌõ¤·¤¿¡È·¯¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÇ³¤¨¤ë±ê¡É¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£
Â¼¾¾¡§¼Â¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤â°Æ¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â´Þ¤ó¤Ç¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎFire¡á¾ðÇ®¤ò¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢°¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÄ°¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤½¤ÎÇ®¤¤¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÈFire¡É¤¬²¿¤À¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Nothing¡Çs Carved In Stone¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤Î¾ðÇ®¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼¾¾¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ºÇ¶á¤ÎNothing¡Çs Carved In Stone¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢Â¼¾¾¤µ¤ó¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Â¼¾¾¡§¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤Ã¤È¤½¤¦¤À¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡Â¼¾¾¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¸·Á¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§¥é¥¤¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÂÎ´¶¤Ï¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áý¤·¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤ê¤È¸Ä¡¹¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ì¸Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£º£¤Ï¶Ê¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤â°ì¸Ä¤Î²ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏµÒÀÊ¤â¡£
¨¡¨¡°ì¸Ä¤Î²ô¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§²¿¤À¤í¤¦¡© ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹¤¤´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¤Î·î¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¤ÎÈ¼À±¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â¼¾¾¡§¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤Ã¤È³µÇ°Åª¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢À±¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤«¤é¤ÏÀäÂÐÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¹±À±¤Ç¤¢¤ë¥·¥ê¥¦¥¹¤Ë·î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£
Â¼¾¾¡§¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¶Ê¤Î¡È¤ªÁ°¤¬¤Þ¤¿ÀÄ¤¯¸÷¤ë»þ ÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤ÆÌëÌÀ¤±¤òÂÔ¤Ä¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¤¬Nothing¡Çs Carved In Stone¤Ç¡¢·î¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
Â¼¾¾¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤ÏÃÇÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¯»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¹¤ëÃç´Ö¤Ç¤âÍ§¤À¤Á¤Ç¤â¡¢¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤ä¤Ä¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¹â¹»¤Î»þ¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤«¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Æ»¤ÎÊâ¤Êý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢µ±¤¤¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ã¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¿Í´Ö¤Î¼Á¤È¤«²ÁÃÍ¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¾å¤â²¼¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãç´Ö¤È¤«Í§¤À¤Á¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤¬¤¤¤¿¤é¡¢µÅ¤¤¾å¤²¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬Àµ²ò¤Ã¤Æ»þ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢·Á¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¤Î·î¡×¤Ï¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËË½Áö¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ§¤À¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¤¤Ä¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡È¤¦¤ó¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¿´¤«¤é¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï°ì½ï¤Ë¾Ð¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡²Î»ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤Ï¡¢Ä°¤¤¤¿¿Í¤Ë°Ñ¤Í¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
Â¼¾¾¡§¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Nothing¡Çs Carved In Stone¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²»³ÚÅª¤ÊÏÃ¤òÃæ¿´¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤À¤«¤éº£²ó¤Ï²Î»ì¤ò·¡¤ê²¼¤²¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Á³¤È²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â¼¾¾¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»³ÚÅª¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤µ¤Ã¤ÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¡ÖEverything¡×¤ä1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¸ÉÆÈ¤ÎÀè¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÀÁö´¶¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢¡ÖAll We Have feat. Masato(coldrain)¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¦¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖIt Burns to Save You¡×¤ä¡ÖMOONRISE¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤âNothing¡Çs Carved In Stone¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ï¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸·Á¡§¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÂà¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£µó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡¡ÖIt Burns to Save You¡×¤È¡ÖMOONRISE¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½ÐÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§¡ÖIt Burns to Save You¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¤º¤Ã¤ÈÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ê¥Õ¤¬ºÇ½é¤Ë½ÐÍè¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼Â¤Ï¥µ¥Ó¤ò2¥Ñ¥¿¡¼¥óºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥í¥¦¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î2¤Ä¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö·ã¤·¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö¡ÖMOONRISE¡×¤Ï¡ÖMay¡×¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ç¤¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¸·Á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖMay¡×¡ÖMOONRISE¡×¡ÖEverything¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥é¡¼¥É¤È¥é¥¦¥É¤Ê¶Ê¤È¡¢¤â¤¦1¶Ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡ÖMOONRISE¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¡ÖMOONRISE¡×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÏÄ¤ß¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤Ä¤á¤Ç¡£
À¸·Á¡§²¶¤éÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹¤¤¶Ê¤È¤«¥Ç¥«¤¤¶Ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡À¸·Á¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
À¸·Á¡§¤Ò¤Ê¤Ã¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ê¤À¤«¤é¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤Ê¤Ã¤Á¤â¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
Â¼¾¾¡§ºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤è¤ê¤â¡£
À¸·Á¡§¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ò¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤ÇÏÄ¤ß¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
À¸·Á¡§¤±¤Ã¤³¤¦¥é¥¦¥É¤á¤Ê¶Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Â¼¾¾¡§³Î¤«¤Ë¡£
À¸·Á¡§¥é¥¦¥É¤Ç¡¢¥Ç¥«¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥ê¥Õ¤â¤±¤Ã¤³¤¦²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¹Í¤¨¤¿¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¤Î·î¡×¤â¥Ç¥«¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
À¸·Á¡§¤¢¤ì¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¥Õ¤â¤Î¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£Âó¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥ê¥Õ¤ò¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£ºî¤êÊý¤¬ÀÎ¤Ã¤Ý¤¤¤è¤Í¡£¡Ö¥ê¥Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£
Â¼¾¾¡§¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö1¶Ê¤°¤é¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¶Êºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëº¢¡¢¡ãHand In Hand Tour 2025¡ä¡¢¡ãPerfect Sounds ¡ÁFast & Loud Tracks¡Á¡ä¡¢¡ãLive on November 15th 2025 ¡ÁLead Tracks¡Á¡ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¶Êºî¤ê¤Ë²¿¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Â¼¾¾¡§¡ãPerfect Sounds ¡ÁFast & Loud Tracks¡Á¡ä¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡£
¨¡¨¡·ã¤·¤¤¶Ê¤ÈÂ®¤¤¶Ê¤Î¤ß±éÁÕ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
À¸·Á¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¹¶¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¡ÖIt Burns to Save You¡×¤Î¥µ¥Ó¤¬·ë¶É·ã¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£
¨¡¨¡¡ÖIt Burns to Save You¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Ç8¥Ó¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
À¸·Á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê´¶¤¸¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¨¡¨¡¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
À¸·Á¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ãPerfect Sounds ¡ÁFast & Loud Tracks¡Á¡ä¤Î±Æ¶Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
経験踏まえながら進化するって簡単ではない
みんなすごく努力していると思います
¨¡¨¡²»³ÚÅª¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖBlack Train¡×¤â³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ó¥»¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈEDM¤Ã¤Ý¤¤¤È¸À¤¦¤«¡£
À¸·Á¡§EDM¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤«¤Ä¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢¥¢¥ó¥»¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸·Á¡§¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¡¢Nothing¡Çs Carved In Stone¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥ó¥É¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£EDM¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤»¤¿¶Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¥·¥ó¥»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î²»¿§¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
À¸·Á¡§¤É¤Î¤Ø¤ó¤À¤í¤¦¡©
¨¡¨¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖBlack Train¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¸·Á¡§¤¦¤ó¤¦¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¨¡¨¡¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤ÎÀè¡×¤â¥¢¥Ê¥í¥°¥·¥ó¥»¤È¤â¥ª¥ë¥¬¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ë²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖFind the Color¡×¤â¡£
À¸·Á¡§¤¢¤¢¡¢¥ÉÆ¬¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡Àú¾ðÅª¤Ê¥·¥ó¥»¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤·¡¢¡ÖLooking for a Reason¡×¤â¥·¥ó¥»¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£
À¸·Á¡§º£¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢Á´ÉôºÇ¶á¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤«¤Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¯¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£³Î¤«¤Ëº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥·¥ó¥»¤Î²»¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤âºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤·¡¢º£ÅÙ¤Î¥é¥¤¥Ö(¡ãSPECIAL ONE-MAN LIVE ¡ÈBEGINNING 2026¡É feat.¡Øecho¡Ù¡ä2·î27Æü¡÷Ë½§PIT)¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡Øecho¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÃÀ¤Ë¥·¥ó¥»¤òÆþ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤¢¤ë¤·¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¥·¥ó¥»¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢À¸·Á¤µ¤ó¤Î¥®¥¿¡¼¤â¤±¤Ã¤³¤¦¥·¥ó¥»¤Ã¤Ý¤¤¶õ´Ö·Ï¤Î²»¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥®¥¿¡¼¤ÇÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥·¥ó¥»¤ÇÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾¾¡§¥®¥¿¡¼¤È¥·¥ó¥»¤ÇÆ±¤¸¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£
À¸·Á¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¤É¤Ã¤Á¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ï¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸·Á¡§ÆÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò³Àº¬¤Ê¤¯»È¤ª¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤×¤ê¤È¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸»Ö¸þ¤Ê¤Û¤¦¤Ø¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢µÕ¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤É¤ó¤É¤ó¤½¤Ã¤Á¤Ë¤¤¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤í¤¤¤íº®¤¶¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ç¥£¥ì¥¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÊª¤Î¥Æ¡¼¥×¥¨¥³¡¼¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥Ç¥£¥ì¥¤¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ç¥£¥ì¥¤¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡£¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¡¢»È¤¦¾ì½ê¤È¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡ÖLooking for a Reason¡×¤Ï¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿°¥½¥Ì£¤Î¤¢¤ë²Î¥á¥í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
À¸·Á¡§¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â¼¾¾¡§¤¦¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤Ê¤Ã¤Á¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏË®³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ê¤ÈÏÂ¥á¥í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢ÉÕÅÀ¤Ç3Ï¢¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤òNothing¡Çs Carved In Stone¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤Ò¤Ê¤Ã¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Î¿Ê²½·Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ç²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ê¤¿¤¯¤ÏÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¡ÖLooking for a Reason¡×¤ò´Þ¤àÃæÈ×¤ÎÊÂ¤Ó¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¿¶¤êÉý¤Î¶Ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¼¾¾¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Â¼¾¾¡§ËÜÅö¤Ë¶Ê¤´¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²Î¤Ï²Î¤À¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¶á»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ã¤¤º¢¤ÏÆÃ¤Ë¡¢²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢É½¸½¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹¢¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤òÆÀ¤ë¤È¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î²»°µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤«¡£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë³»¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò°ì²óÊÑ¤¨¤Æ¡¢²Î¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ã¤È½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢º£²ó¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡£
Â¼¾¾¡§¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤Þ¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤è¤¯²Î¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë¶Ê¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
Â¼¾¾¡§¤É¤¦¤«¤Ê¡£º£²óÁ´¶Ê¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡£
Â¼¾¾¡§¸Ä¿ÍÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖBlack Train¡×¤«¤Ê¡£¿¿°ì¤¬²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥â¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¡È¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¿¿°ì¤¬²¾²Î¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡É¤Ã¤Æ¾Ã²½¤·¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÅöÆü¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸å¤ÇÄ°¤ÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡È¤¢¡¢¤³¤³¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÎÌÄ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤Î¥ê¥º¥à¤ÈËÍ¤Î²Î¤¤Êý¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´Á³¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡ÎÙ¤ËÀ¸·Á¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£Â¼¾¾¤µ¤ó¤Î²Î¤¤Êý¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶Ê¤òºî¤ë»þ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´°÷¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£Âó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï²Î¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¥ª¥Ë¥£¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥à¤ÏÃ¡¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¤Ò¤Ê¤Ã¤Á¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼«Á³¤Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤Î¡ÈBlack Train¡É¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¸·Á¡§¤ï¤ê¤È¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿²Î»ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£
¨¡¨¡¡ÈÁö¤ê½Ð¤¹Black Train ¤½¤ì¤ÏÌ¤Íè¤È¼«Í³¤ò·Ò¤°Æ»¡É¤È²Î¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡È¹õ¤¯À÷¤Þ¤ëÎó¼Ö¤Ë¡É¤È¤«¡¢¡È¤µ¤è¤Ê¤éMy Black Train¡É¤È¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÄ°¤¤¤¿¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈBlack Train¡É¤Ã¤Æ²¿¤Î¾ÝÄ§¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£
À¸·Á¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ì¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈæÓÈÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²Î»ì¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤êº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï²Î»ì¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£
Â¼¾¾¡§¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¶»¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ã¤Æ²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼¾¾¡§¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢Ãæ¿È¤Ï¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ë°ÕÌ£¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤È²¿¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£4¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤äº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Ï¡¢Æü¸þ¤µ¤ó¤ÈÂç´îÂ¿¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§¤É¤ó¤É¤ó¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
Â¼¾¾¡§¤¦¤ó¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¡£¥É¥é¥à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æ¨¤²¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÇ¯¿ô¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
À¸·Á¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¤¹¤²¤¨¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ë¡£
Â¼¾¾¡§¥Ó¡¼¥È¤ÎÂª¤¨Êý¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸¦µæ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
À¸·Á¡§¤¢¤¡¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Î¤É¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤«¤Í¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFire Inside Us¡Ù¤Î¼ê±þ¤¨¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢Ã£À®´¶¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤«¤é¡£¶Ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÉÙ¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¦¤·¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ë²¶¤é¤Î¼«¿®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
Â¼¾¾¡§³Î¤«¤Ë¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãFire Inside Us Tour¡ä¤¬3·î14Æü¤«¤é4·î22Æü¤Þ¤Ç·×11¸ø±é¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¸·Á¡§º£Ç¯¤Ï¤â¤¦¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤¿¤·¡¢¶Êºî¤ê¤â°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤È2Ç¯¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀÈ¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼¾¾¡§º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³¸ýÃÒÃË
»£±Æ¡ýTOYO
¡¡