俳優やWILD BLUEのリーダーとして大活躍中の山下幸輝さんがRayにカムバック！今回は「もしも、山下幸輝がカレシだったら」というテーマで、彼女気分を味わえる特別な世界線をお届けします。推しと過ごすおうち時間をたっぷり妄想してみてください♡もしも、山下幸輝がカレシだったら推しとデートする世界線♡映画・ドラマと立て続けに出演し、 俳優としても活躍の場を広げるWILD BLUEのリーダー・山下幸輝さんがカレシに