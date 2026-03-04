【山下幸輝】と過ごす“おうち時間”♡ 彼女気分を味わえる特別な世界線をお届け！

俳優やWILD BLUEのリーダーとして大活躍中の山下幸輝さんがRayにカムバック！今回は「もしも、山下幸輝がカレシだったら」というテーマで、彼女気分を味わえる特別な世界線をお届けします。推しと過ごすおうち時間をたっぷり妄想してみてください♡

もしも、山下幸輝がカレシだったら 推しとデートする世界線♡ 映画・ドラマと立て続けに出演し、 俳優としても活躍の場を広げるWILD BLUEのリーダー・山下幸輝さんがカレシになってRayに帰ってきた♡ 彼女しか見られないうような“カレシの顔”を妄想ストーリーとともにお楽しみください♡

“君の好き”が私の世界を広げてくれるんだ たくさんのCDやレコード、カセットテープ。しおりがわりにポストカードをはさんだ小説が並ぶ本棚。一緒に行った蚤の市で見つけたお気に入りのイスやマグカップ。 好きなものが詰まった部屋で過ごす君はほんの少しだけ少年っぽくて、可愛らしい。 同じ作家が好きだったり、マイナーな映画をお互い見ていたりもともと共通点はあるけれどいつもよりちょっぴり、早口で楽しそうに話す彼の解説を聞くうちに、私の好きも広がっていく。 秘密基地みたいなこの部屋にこもって過ごす夜の時間が、私たちらしくてたまらなく好き。 だてメガネ 24,200円／COACH（ルックスオティカジャパン）その他／スタイリスト私物

INFORMATION DIGITAL SINGLE『WILD BLUE「Glitch」』／ YK MUSIC ENTERTAINMENT 2年目に突入したWILD BLUEの新章の幕開けを告げる新曲。完璧さや正確さを求められる時代に、自分のGlitch（欠陥・バグ）を肯定し、愛することをテーマにしたメッセージソング。 国境を超えて活躍するプロデューサー・UTAが手掛けるクールでダンサブルなビートが爽快感を与える。 DRAMA『ストロボ・エッジ Season2』 『別冊マーガレット』で連載された、咲坂伊緒の大ヒット作を2部作で完全実写化。 山下幸輝演じる安堂は主人公の仁菜子（福本莉子）へ思いを寄せる同級生で、Season2を大きく揺るがす重要人物。 最高峰の本格青春ラブストーリーが遂に完結。WOWOWオンデマンドでは全6話を一挙配信中。 PROFILE 山下幸輝 やました・こうき●2001年11月7日生まれ、大阪府出身。 映画、ドラマなど俳優活動のみならず、5人組のボーイズグループ、WILDBLUEのリーダーも務める。自身の1st写真集『Lovender』も発売し、さらなる人気を拡大中。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／神代亮太 ヘア＆メイク／森村真歩（CONTINUE）

Ray編集部 副編集長 小田和希子