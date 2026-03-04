韓国の子どもの10人に1人以上が肥満であることがわかった。【注目】日本より韓国が多い？米誌が選ぶ「世界最高の病院ランキング」韓国の「2024年国民健康栄養調査」（2022〜2024年）の結果によると、小児（6〜11歳）の肥満有病率は13.6％で、10年前より4.9ポイント増加した。青少年（12〜18歳）の肥満有病率も15.1％で、同期間に3.6ポイント上昇した。肥満は単に体重が多い状態ではなく、体脂肪が過度に蓄積して健康に危険をもたら