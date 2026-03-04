女優のヤン・ミラが、「三一節」の時期に公開された日本旅行動画に関する論争について心境を明かした。問題となった動画では、ヤン・ミラが日本の空港で「股の間まで徹底検査された」と語る場面が含まれていた。【画像】股の間を徹底検査されたあとのヤン・ミラ3月3日、ヤン・ミラは自身のSNSに「昨日から、記事で私の写真や名前を見て心配したり誤解している方が多いようです」と投稿。続けて「私はただ2月初めに撮影に行っただけ