ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で銀メダル、男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿（２２＝エームサービス・明大）のパワーの源とは――。佐藤は２０２０年からエームサービスの管理栄養士・公認スポーツ栄養士、西山英子氏から栄養面のサポートを受ける。同氏は、同じ団体メンバーで、ペアで日本勢初の金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来木原龍一（ともに木下グループ）組も担当中だ。団体戦か