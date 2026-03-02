「Laka（ラカ） マキシグレイヤーティント」は、新色『#623 フロム』『#624 ゴーイング』の全2色を、ロフト、PLAZA、shop inにて2026年3月1日（日）より先行販売。■透明感と血色感を叶える新ヌードカラー半透明なカラーを重ねるたびに発色の美しさが増す、キラリと艶めくティントリップ。むっちりと濃厚で透明感のあるグロッシーなツヤが持続し、グロスを重ねたような艶やかな唇へ導く処方。今回登場する新色は血色感をさりげなく