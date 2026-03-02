（高雄中央社）南部・高雄市政府主催の屋外イベント「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊楽園」が1日、閉幕した。今年は特撮ヒーローのウルトラマンがテーマに選ばれた。市観光局は2日、先月7日からの期間中に延べ731万人以上が来場し、126億台湾元（約630億円）を超える経済効果を生んだとアピールした。イベントでは会場となった愛河湾に、高さ15メートルに達するウルトラマンの水上バルーン作品が登場。メリーゴーラウンドや宇宙