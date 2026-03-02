¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊÄËë¡¡¹âÍº»Ô¡¡23Æü´Ö¤Ç731Ëü¿ÍÍè¾ì¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤Î²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2026 Kaohsiung Wonderland ÅßÆüÍ·³Ú±à¡×¤¬1Æü¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£»Ô´Ñ¸÷¶É¤Ï2Æü¡¢Àè·î7Æü¤«¤é¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë±ä¤Ù731Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¡¢126²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó630²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦²ÏÏÑ¤Ë¡¢¹â¤µ15¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¿å¾å¥Ð¥ë¡¼¥óºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ä±§ÃèÃµ¸¡¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¨¥¢Í·¶ñ¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
´Ñ¸÷¶É¤Î¹âïÜÎÖ¶ÉÄ¹¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏµìÀµ·î¡Êº£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤äÊ¿ÏÂµÇ°Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¦Ï¢µÙ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÆÃ¤ËµìÀµ·îÏ¢µÙÃæ¤Ï¹âÍº»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼²ÔÆ¯Î¨¤¬8³ä¤ËÃ£¤·¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤ÏËþ¼¼¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î4³äÄ¶¤Ï»Ô³°¤«¤éË¬¤ì¡¢µìÀµ·î´ü´Ö¤Ç¤Ï5³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£´Ñ¸÷¤ä½ÉÇñ¡¢°û¿©¶È¤Î¾ÃÈñ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¶É¤Ï¡¢º£¸å¤â¹ÁÏÑ¤äÅÔ»Ô¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤¿¶¨ÎÏ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êËÉÙ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Êµ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦²ÏÏÑ¤Ë¡¢¹â¤µ15¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¿å¾å¥Ð¥ë¡¼¥óºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ä±§ÃèÃµ¸¡¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¨¥¢Í·¶ñ¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î4³äÄ¶¤Ï»Ô³°¤«¤éË¬¤ì¡¢µìÀµ·î´ü´Ö¤Ç¤Ï5³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£´Ñ¸÷¤ä½ÉÇñ¡¢°û¿©¶È¤Î¾ÃÈñ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¶É¤Ï¡¢º£¸å¤â¹ÁÏÑ¤äÅÔ»Ô¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ò±Û¤¨¤¿¶¨ÎÏ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êËÉÙ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Êµ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë