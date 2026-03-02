0.1g/dlでも大違い！「アルブミン値」が体の調子を左右する アルブミン値とは、血液中に含まれるタンパク質の一種であるアルブミンの濃度を測定したものです。アルブミンは体内の栄養状態を反映する重要な成分であり、主に肝臓で合成されます。そのため、アルブミン値は栄養状態の把握に加え、肝臓や腎臓の機能を評価する指標として、健康診断などで広く用いられています。アルブミン値の測定は、ほとんどの健康診断における血