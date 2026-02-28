普段、野菜ジュースは飲んでいますか？ 「健康のために毎日飲んでる！」など、健康の味方として常備している方も多いかもしれません。たしかに、素晴らしいメリットがあります。ですが、意外と知らない野菜ジュースのデメリットもあるのです。今回は、野菜ジュースのデメリットと、腸を荒らさないための上手な付き合い方について解説します。最新の研究結果を基にお伝えするので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてくださいね！◆