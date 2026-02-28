「世界浴場見聞録」［著］こばやしあやな／「自炊の風景」［著］山口祐加「推し」は続くよどこまでも、とか「推し」を訪ねて三千里――そんな言葉が浮かんでしまう2冊だ。とにかく凄（すご）いんですよ、熱量と行動力が。フィンランドに暮らし、彼の地の大学院でサウナ研究に携わり、「千姿万態の浴場巡りこそが、私のライフワーク」とするこばやしあやなさんの『世界浴場見聞録』は、読んでいてこちらまでほかほかしてく