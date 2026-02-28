今年の春に軍入隊を控えた北朝鮮の高級中学校（高校）卒業学年の男子生徒の間で、自分が直接歌って録音した音楽ファイルを両親に手渡す新たな文化が広がっていることが分かった。ロシア派兵で戦死した兵士たちの事例を目の当たりにした学生たちが、「二度と帰って来られないかもしれない」という不安の中で、最後の贈り物を準備する動きだと分析されている。25日、デイリーNKの平安南道消息筋は、「最近、平城市一帯の高級中学校卒