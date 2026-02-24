Áý⽥¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥È¥Ô¥¢ ¥´¡¼ ¥È¥¥ ¥Ø¥ô¥ó (¥Ø¥ë)¡ÊKAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN(HELL)-¡Ë¡×¤ò¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÈÓÇ½¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ´ü¤Ï3·î14Æü¤«¤é8·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÁý⽥¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÈÅìµþ¤Î2µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§ºÌ´¶³Ð¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤ÎMVÈþ½Ñ¤ä¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡¢¸¶½É¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖKAWAII MONST