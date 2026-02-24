¡ÖKAWAII¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬ºë¶Ì¡¦ÈÓÇ½¤Ç³«ºÅ
¡¡Áý⽥¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÈÅìµþ¤Î2µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§ºÌ´¶³Ð¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤ÎMVÈþ½Ñ¤ä¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡¢¸¶½É¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢2·î13Æü¤Ë¸¶½É¡¦ÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤ÎÃÏ²¼¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤ ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥é¥ó¥É¡ÊKAWAII MONSTER LAND¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÈÓÇ½¤Î³«´Û1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¡£Áý⽥¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬1995Ç¯¤Ë¸¶½É¤Ë³«¶È¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö6%DOKIDOKI¡×¤Î30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢⽣¤¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡ÖKAWAII¡×¤Î⼒¤ò¥¢¡¼¥È¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¿Æ±»á¤Î¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖKAWAII¡×¤òÉ½ÁØÅª¤Ê¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¡×¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢HEAVEN¡ÊÅ·¹ñ¡Ë¤È HELL¡ÊÃÏ¹ö¡Ë¤ò⾏¤Íè¤¹¤ëÀº¿À¤Î±¿Æ°¤È¤·¤Æ²ò¼á¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ïºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¤ÎËÌ²¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆµÜÂô¸Ð¤Î¿å¾å¤ËÆ±Å¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹â¤µ6m¡¢Éý7.5m¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ÎÅç¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥¢ ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡ÊKAWAII-CORE ISLAND¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î³¬ÃÊ²¼¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î⽪Éæ¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê⾎¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ±»á¤Î¼çÄ¥¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ½ºî¤·¤¿¹â¤µ6m¤Î¥¿¥ï¡¼·¿¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£´ÛÆâ¤ò¡ÖKAWAII Å·¹ñ¡ÊÃÏ¹ö¡Ë¤á¤°¤ê¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¡ÖSweets Hell¡×¡ÖPlushie Hell¡×¡ÖWhite Hell¡×¡ÖMaterials Hell¡×¡ÖWords Hell¡×¡ÖColorful Rebellion - Seventh Nightmare¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿6¤Ä¤ÎÉô²°¤ËÊ¬³ä¡£Éô²°¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¡Ö ¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥¢¡ÊKAWAII-CORE¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¥Ï¡¼¥È·¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢´ÛÆâ¤ÎÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¤Ç¡ÖTHE KAWAII WORLD SHOP¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¡¢KAWAII ¥°¥Ã¥º¤ª¤è¤Ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
◾️KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN(HELL)-
²ñ´ü¡§2026Ç¯3⽉14⽇¡Ê⼟¡Ë¡Á8⽉30⽇¡Ê⽇¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ÈÓÇ½
½êºßÃÏ¡§ºë⽟¸©ÈÓÇ½»ÔµÜÂô327¡Ý6 ¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸
»þ´Ö¡§10:00¡Á17:00¡Ê⼊´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í1200±ß¡ÊÁ°Çä¤ê 1000±ß¡Ë¤³¤É¤â¡Ê4ºÐ¡Á⾼¹»⽣¡Ë700±ß¡ÊÁ°Çä¤ê 500±ß¡Ë