スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHameeより、『ちいかわ』のデザインが特徴的な「ちいかわ BookType MagSafe対応カードウォレット」が、Hamee公式オンラインストアにて、2026年2月25日（水）より販売予定だ。＞＞＞ちいかわ BookType MagSafe対応カードウォレットをチェック！（写真6点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが手掛けるX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達