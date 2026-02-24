【モデルプレス＝2026/02/24】セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の揚げ物惣菜「揚げ鶏」を増量した「でかい揚げ鶏」を、3月6日（金）より全国のセブン‐イレブンにて数量限定で順次発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆人気「揚げ鶏」が価格据え置きでボリュームUP「でかい揚げ鶏」は、日頃より親しまれている「揚げ鶏」を価格据え置きで思い切って大きく増量したもの。袋を