セブン人気惣菜が“巨大化”「でかい揚げ鶏」数量限定で登場 「声出る」驚きのボリューム感
【モデルプレス＝2026/02/24】セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の揚げ物惣菜「揚げ鶏」を増量した「でかい揚げ鶏」を、3月6日（金）より全国のセブン‐イレブンにて数量限定で順次発売する。
「でかい揚げ鶏」は、日頃より親しまれている「揚げ鶏」を価格据え置きで思い切って大きく増量したもの。袋を受け取った瞬間に伝わるずっしりとした重量感、思わず声が出るほどのサイズ感が特長だ。もも肉を贅沢に使用しており、大きな口で頬張ることで得られる満足感と食べ応えを追求している。
サイズが大きくなっても、おいしさは揺るがない。衣の薄さにこだわることで、パリッとした食感に仕上げることで、鶏肉本来の旨味をダイレクトに感じられる。塩を中心としたシンプルな味付けで、やさしく飽きのこない味わいだ。（modelpress編集部）
価格：232円（税込250.56円）
発売日：3月6日（金）〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある。
【Not Sponsored 記事】
