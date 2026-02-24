今回のお仕事ハックは「仕事の愚痴を話すと彼氏に否定される」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。仕事の愚痴を話すと彼氏に否定される仕事の悩みを彼に話すと、「それは努力不足じゃない？」と正論で返されます。分かってはいるけれど、聞いてもらえないことがつらいです。恋人に仕事の愚痴は言わない方がいいのでしょうか。（人材／20代）わ、分かる…………！と、ココロに共感の嵐が吹き荒れた人、山ほどい