ショートヘアは「変えていない＝安心」になりやすいスタイル。でも、その安心感がいつの間にか“時代感のズレ”につながっていることもあります。大きくカットしなくても、ほんの少しの設計変更で印象は確実に変わるもの。そこで今回は、2026春に向けて見直したいショートヘアの“印象更新”の最終チェック項目を整理します。トップが低くなっていない？分け目が固定され、根元が寝てしまうと、全体のシルエットが平坦に見えやすく