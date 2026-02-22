変えていないのに古く見える？2026春ショートヘア“印象更新”の最終チェック５項目
ショートヘアは「変えていない＝安心」になりやすいスタイル。でも、その安心感がいつの間にか“時代感のズレ”につながっていることもあります。大きくカットしなくても、ほんの少しの設計変更で印象は確実に変わるもの。そこで今回は、2026春に向けて見直したいショートヘアの“印象更新”の最終チェック項目を整理します。
トップが低くなっていない？
分け目が固定され、根元が寝てしまうと、全体のシルエットが平坦に見えやすくなります。2026春は“盛る”のではなく、自然に持ち上がる高さが鍵。ドライヤーで分け目をずらすだけでも、横顔の印象は軽やかに整います。
襟足を締めすぎていない？
きちんと見せようとするあまり、襟足をタイトにしすぎると、首まわりが詰まった印象に。今季は「締める」より「沿わせる」設計へ。首のラインになじませつつ、貼りつかない質感を意識すると、後ろ姿が一気に今っぽくなります。
丸みを“作りすぎて”いない？
後頭部の丸みを強調しすぎると、重心が後ろに下がり、どこか懐かしい印象になることも。トレンドは、トップから襟足までなだらかにつながるライン。立体感は残しながら、作り込みすぎないバランスに更新しましょう。
前髪が重たく固定されていない？
一直線の厚め前髪は、顔立ちによっては表情を硬く見せることがあります。今季は“隙間のある前髪”が主流。少し動きが入るだけで、ショートでも柔らかさが生まれ、印象がぐっと軽くなります。
耳まわりが一体化していない？
耳かけスタイルも、ただ押さえ込むだけでは古く見える原因に。耳にかけるなら、トップをほんの少し立ち上げる、または毛先に動きを残すこと。立体感を保つことで、横顔に自然な奥行きが生まれます。
ショートヘアが古く見えてしまう理由は、年齢ではなく「設計が止まっていること」にある場合がほとんど。トップ・襟足・丸み・前髪・耳まわり。この５つを整えるだけで、同じ長さでも印象は確実に更新できます。2026春は、大胆な変化より“設計の微調整”。トレンドを意識しつつ今の自分に合ったバランスへ整えていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
