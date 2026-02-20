ドイツのぬいぐるみブランド『NICI（ニキ）』と、『OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）』がコラボレーションした、第2弾のぬいぐるみキーホルダーが、2026年3月10日（火）から順次発売される。＞＞＞ぬいぐるみキーホルダーをチェック！（写真5点）NICI（ニキ)とは、こだわりの品質と遊び心に満ちた豊富なキャラクターが特徴の、1986年にドイツで誕生したぬいぐるみブランド。娘たちのために安全でポップなデザインのぬいぐ