フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社・ウエニ貿易は、せっけんの香りをテーマにしたコスメティックブランド「アクアシャボン」より、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」デザインの「バリアUVジェル」「バリアUVスプレー」を、2月5日に公式オンラインストアで先行発売、2月21日に一般発売します。■毎年大人気のバリアUVシリーズに「リラックマ」が仲間入り毎年大人気の「アクア シャ