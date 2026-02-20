大人気のバリアUVシリーズより、“うみリラきぶん”の「リラックマ」新登場！
フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社・ウエニ貿易は、せっけんの香りをテーマにしたコスメティックブランド「アクア シャボン」より、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」デザインの「バリアUVジェル」「バリアUVスプレー」を、2月5日に公式オンラインストアで先行発売、2月21日に一般発売します。
■毎年大人気のバリアUVシリーズに「リラックマ」が仲間入り
毎年大人気の「アクア シャボン バリアUVシリーズ」から「バリアUVジェル」「バリアUVスプレー」をラインナップ。
「もしもリラックマたちが海で過ごしたら……？」をテーマにした“うみリラきぶん”デザインのリラックマたちが、毎日のUVケアにやさしく寄り添います。
◇デザイン
2026年には誕生から23周年を迎え、長年にわたり幅広い世代から愛され続ける大人気キャラクター「リラックマ」。もしもリラックマたちが海で過ごしたら……？
美しい海でゆらゆらのんびりするリラックマたちに癒される、“うみリラきぶん”デザイン。穏やかな海の中で、リラックマやコリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマがゆったりとぷかぷか浮かぶ様子を描いたこころ癒されるデザインが印象的です。
またパッケージと本体ボトルとで異なるイラストを採用し、二度にわたって楽しめるように仕上げました。
■商品特長
紫外線、花粉、ほこりから肌を守る うるおいバリアUV
◇（1）バリアUVジェル
＜からだ・顔用＞
・肌に負担をかけにくい5つのフリー成分
パラベン・鉱物油・アルコール（エタノール）・石油系合成界面活性剤・動物由来原料フリー
・パッチテスト済 （※1）
・国内最高基準値SPF50+・PA++++
・トリプルセラミド （※2） 配合
・さらさらパウダー （※3） 配合
・汗スルー成分 （※4） （整肌成分） 配合
・石けんで落とせる
・清潔感のあるシャボンの香り
◇（2）バリアUVスプレー
＜からだ・顔・髪用＞
・肌に負担をかけにくい4つのフリー成分
パラベン・鉱物油・アルコール（エタノール）・動物由来原料フリー
・パッチテスト済 （※1）
・国内最高基準値SPF50+・PA++++・耐水性★★
・トリプルセラミド （※2） 配合
・さらさらヴェール （※5） 処方
・ビタミンC誘導体 （※6） 配合
・石けんで落とせる
・清潔感のあるシャボンの香り
※1 すべての人に肌トラブルが起こらないということではありません。
※2 セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP
※3 シリカ
※4 ポリメチルシルセスキオキサン（整肌成分）
※5 シリカ（感触改良剤）
※6 ビスグリセリルアスコルビン酸 （製品の抗酸化剤）
■商品概要
商品名：
（1）アクア シャボン バリアUVジェル ウォータリーシャンプーの香り（リラックマ 26S）
（2）アクア シャボン バリアUVスプレー ウォータリーシャンプーの香り（リラックマ 26S）
内容量／価格 ：（1）65g／1,540円 （2）220g／1,980円
発売日／取扱店舗：
＜先行＞2月5日発売／公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTYオンライン」（ www.fragrance-u.jp ）
＜一般＞2月21日発売／全国のバラエティショップ、総合スーパー、家電量販店、香水取扱店、オンラインストアなどで発売
