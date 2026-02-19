重ね着が増える季節や、春先の軽やかな装いに頼れるインナーがPEACH JOHNから登場。ブラなしで1枚で着られるカップ付きタイプや、ファッション感覚で楽しめるレースデザイン、さらに人気のオーガニックコットンシリーズの新色まで豊富にラインナップ。着心地と見た目を両立する最新作をチェックしてみてください♡ 1枚で決まるリブブラトップ コットン混リブ生地を使用した「リブストリングブ