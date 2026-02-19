PEACH JOHN新作ノンワイヤー特集♡1枚で決まる万能インナー
重ね着が増える季節や、春先の軽やかな装いに頼れるインナーがPEACH JOHNから登場。ブラなしで1枚で着られるカップ付きタイプや、ファッション感覚で楽しめるレースデザイン、さらに人気のオーガニックコットンシリーズの新色まで豊富にラインナップ。着心地と見た目を両立する最新作をチェックしてみてください♡
1枚で決まるリブブラトップ
コットン混リブ生地を使用した「リブストリングブラキャミソール」は3,000円（本体価格2,728円）。サイズはS、M、L、カラーはブラック、ブルーグレー（全2色）。
ゆるやかなカーブのネックラインで谷間見えを防ぎ、やや下厚のモールドカップ内蔵で自然な丸みをメイクします。
「リブブラタンクトップ」は3,000円（本体価格2,728円）。サイズはS、M、L、カラーはブラック、ブルーグレー（全2色）。
水平なネックラインで谷間をカバーし、スクエアネック風デザインで1枚でも着やすい仕上がりです。
「リブクロップトブラキャミソール」は2,700円（本体価格2,455円）。サイズはS、M、L、カラーはブラック、ブルーグレー（全2色）。
トレンドのクロップト丈で、肩出しや背中見せトップスのインナーとしても活躍。
いずれもノンワイヤー仕様で、ブラ部バックパネルは薄手パワーネット、アンダーには薄手ゴム付きでボディにフィットします。
背中見せOKのレースタイプ
「エンブロイダリーレースノンワイヤーブラ」は3,900円（本体価格3,546円）。サイズはS、M、L、カラーはブラック、ブルーグレー（全2色）。
三角形の薄手カップ付きでナチュラルなバストラインを演出します。刺しゅうレースとシアーストレッチレースを組み合わせた贅沢なデザインで、クロップト丈。
華奢なWストラップが背中でクロスし、バックスタイルまで抜かりなく美しく見せてくれます。
オーガニックコットン新色登場
人気のオーガニックコットンインナーシリーズに新色グレーが仲間入り。サイズはS/M、M/Lです。
「オーガニックコットンレーストリムキャミソール」は2,400円（本体価格2,182円）。
「オーガニックコットンリブパデットタンクトップ」は3,300円（本体価格3,000円）。
「オーガニックコットン半袖（ワキ汗パッド付き）」は2,400円（本体価格2,182円）。
「オーガニックコットンハイウエストオーバーパンツ」は2,100円（本体価格1,910円）。
「オーガニックコットンスリップ」は2,700円（本体価格2,455円）。
薄手で伸びのよいリブ編み素材を使用し、汗対策や冷え対策にも活躍。インナーとしてはもちろん、ルームウェアや洋服としても使いやすいデザインです。
快適さもおしゃれも欲張って♡
ノンワイヤーで締め付け感を抑えながら、自然な丸みや抜け感のあるバストラインを叶えるPEACH JOHNの新作インナー。
1枚で着られる手軽さと、見せたくなるデザイン性を兼ね備えたラインナップは、季節の変わり目のワードローブに頼れる存在です。毎日のコーデに心地よさとときめきをプラスしてみてください♡