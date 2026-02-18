オンワードパーソナルスタイルが運営するオーダーメイドブランド「KASHIYAMA」が、新たに国内縫製で短納期を実現するプレミアムライン「カシヤマ プレミアム メン（KASHIYAMA PREMIUM MEN）」を始動する。3月1日から全国の百貨店26店舗で販売を開始する。【画像をもっと見る】KASHIYAMAは「オーダーメイドの民主化」を目指し、現在全国に70店舗を展開。2025年10月からはライフスタイル一体型の新業態「カシヤマ」をスタートし