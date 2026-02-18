¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡ÖKASHIYAMA¡×¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤ò»ÏÆ°¡¡Ç¼´ü¤ÏºÇÃ»12Æü
¡¡KASHIYAMA¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤Ë70Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë°ìÂÎ·¿¤Î¿·¶ÈÂÖ¡Ö¥«¥·¥ä¥Þ¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÂè3»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ129.1¡ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥«¥·¥ä¥Þ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊµÒÁØ¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥·¥ä¥Þ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥á¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥í¡¦¥Ô¥¢¡¼¥Ê¡ÊLoro Piana¡Ë¡×¤ä¡Ö¥¨¥ë¥á¥Í¥¸¥ë¥É ¥¼¥Ë¥¢¡ÊErmenegildo Zegna¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤ª¤è¤ÓÎÉ¼Á¤Ê¹ñ»ºÀ¸ÃÏ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¹ñÆâË¥À½¤ÇÀ½ºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¥À½¹©¾ì¤È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¢·È¤Ë¤è¤êºÇÃ»12Æü¤È¤¤¤¦Ã»Ç¼´ü¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¥×¡¼¥ë¡ÊHENRY POOLE¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Á¥Õ¥©¥Í¥ê¡ÊCifonelli¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Ìç¥Æ¡¼¥é¡¼¤È¤â¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¡Ö»ê¹â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏÀ¸ÃÏ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¤¬8Ëü8000±ß¡Á¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬6Ëü1600±ß¡Á¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤¬3Ëü5200±ß¡Á¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬11Ëü8800±ß¡Á¡£
◾️¡Ö¥«¥·¥ä¥Þ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È