見里朝希監督とWIT STUDIO制作による新作オリジナルTVアニメ『キャンディーカリエス』が4月15日よりTBS『よるのブランチ』内にて放送されることが決定。あわせて、主題歌アーティストと声優情報、第2弾ティザーPVが公開された。 参考：見里朝希監督×WIT STUDIO制作TVアニメ『キャンディーカリエス』4月より放送・配信へ 2021年3月にYouTubeにて公開され、現在175万回再生を記録し、海外でも大き