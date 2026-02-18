2月15日、群馬県太田市で約30年にわたり市長を務めた清水聖義氏が自身のXを更新。《「あ〜長崎は今日も雨だった」どころか「お〜長崎は今日も強かった」が初戦の感想。長崎強かったね。サンダーズ、こてんぴしゃんにやっつけられた。今日の試合は?やっぱ悲観的、長崎の馬場は注目選手だったがそれほどでもない。マークは14と5、これを封じない限り勝てそうもない。弱気すぎかな?》と投稿。【写真】「残念だなぁ」バスケ馬場雄大