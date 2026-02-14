2026年２月14日、味の素スタジアムでFC東京戦に臨んだ浦和レッズは１−１の末、PK戦（スコアは３−５）で敗れた。拮抗した展開が続く中、浦和は78分に渡邊凌磨のミドル弾で先制。しかし、後半のアディショナルタイム（90＋３分）にFC東京の山田楓喜に同点ゴールを叩き込まれてしまった。そうして迎えたPK戦、浦和は２人目の中島翔哉が失敗。これが響き、５人全員成功のFC東京に敗れた。試合後、公式会見に臨んだ目チェイ・ス