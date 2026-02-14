「残酷な現実を突きつけられた」“先制→同点→PK負け”の指揮官が悔しい思いを吐露【浦和】
2026年２月14日、味の素スタジアムでFC東京戦に臨んだ浦和レッズは１−１の末、PK戦（スコアは３−５）で敗れた。
拮抗した展開が続く中、浦和は78分に渡邊凌磨のミドル弾で先制。しかし、後半のアディショナルタイム（90＋３分）にFC東京の山田楓喜に同点ゴールを叩き込まれてしまった。
そうして迎えたPK戦、浦和は２人目の中島翔哉が失敗。これが響き、５人全員成功のFC東京に敗れた。試合後、公式会見に臨んだ目チェイ・スコルジャ監督は悔しい思いを吐露している。
「我々にとっては非常に残念な結果となりました。勝点３に限りなく近いところにいましたが、実際は勝点１を得るに止まりました。今後の試合に向けて明るい材料もありましたが、決定的な時間においてゾーン１（自陣ゴール前のディフェンディングサード）で集中を欠いてしまいました。残酷な現実を突きつけられました」
先制→同点→PK負け、この流れでの勝点１は決して納得できる結果ではないだろう。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
