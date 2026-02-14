【SPA!デジタル写真集ちーまき「下乳際立つ天然ボディ」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集ちーまき『下乳際立つ天然ボディ』」の誌面カットを一部公開した。 本書は18歳でグラビアデビューし、20歳となった今、大人の魅力を発信中の、ちーまきさんのデジタル写真集。胸元ドアップカットが表