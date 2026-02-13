お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が12日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。朝起きてすぐにすることを明かした。この日は出演者たちが自身の休日の過ごし方をフリップに書いて紹介。岡村の休日の時間割が出されると、進行の羽鳥慎一アナウンサーが「こだわりはどこですか?」と尋ねた。これに岡村は「朝起きてすぐぐらいのトランポリン」と、午前8時から9時の欄に「