赤色灯敵対グループのメンバーの父母ら計9人を襲い、頭を金属バットで殴るなどしたとして、警視庁が12日までに、傷害容疑で、自称自営業筑波壱基容疑者（24）＝東京都西東京市＝と都内や埼玉県の16〜19歳の少年や男ら計11人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。バイクの貸し借りを巡るトラブルがあったとみられる。捜査関係者によると、逮捕容疑は昨年9月16日、東京都東久留米市の路上で、敵対グループのメンバーの50代