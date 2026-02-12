女子ビッグエアで銅メダルを手にしたユ・スンウン(C)Getty Images韓国の18歳が見せた“ある振る舞い”が国際的な論争を巻き起こした。物議を醸したのは、現地時間2月9日に決勝が行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア。日本の村瀬心椛が金メダルを獲得し、列島が歓喜する中で、銅メダルを手にしたユ・スンウン（韓国）の行動に非難の声が集まった。【動画】こんな滑りある？山中の川をスノーボードで村