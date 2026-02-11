北海道・七飯町で2026年2月11日、走行中のタンクローリーからタイヤ2本が脱落する事故がありました。事故があったのは七飯町大中山の函館新道です。11日午前9時ごろ、「左後輪ダブルタイヤ2本がはずれ回収できない」とタンクローリーの運転手から110番通報がありました。警察によりますと、運転手は函館方面に行く車線を走行中に、違和感を感じ、左側に停車。タイヤを確認すると、タイヤ2本が脱落していた