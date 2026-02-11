今回、Ray WEB編集部はヤバイ合コン相手について読者に話を聞いて漫画にしてみました。合コンに遅れて参加するミヨ…。果たして、合コンは盛り上がっているのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】友だちに誘われて合コンに参加♡ しかし【最悪な事実】が発覚して1時間で帰宅！？