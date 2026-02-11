ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。トマス＝リョレンス・グアリノ・サバテ（スペイン）は69.80点。大会直前、SP曲が著作権問題で一度は使用禁止とされた事も話題に。無事に問題は解決し、アニメ映画「ミニオンズ」の世界観を存分に示した。黄色のシャツに、オーバーオール。らしい演技で会場を沸かせた。グアリノ・サバテのSP