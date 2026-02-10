【リビーニョ（イタリア）１０日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪スノーボードハーフパイプ日本代表が、会場で午前から公式練習に臨んだ。２２年北京五輪男子金メダルで、１月に負った骨盤など複数箇所骨折などからの復活を目指す平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が約３時間の練習後に取材に応じた。以下は主な一問一答。―体の感触は。「けが明けで痛みとかもある状態。練習の中でもやりきれない部分や痛みが出て