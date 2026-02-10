衆院選での自民党圧勝を受け、岩屋毅前外相（大分3区）が自らに考えの近い議員らとの党内グループ立ち上げに意欲を示している。岩屋氏は石破茂前首相の側近で、高市早苗首相とは政治姿勢に距離がある。大分県別府市での9日の記者会見で「（高市政権が）間違った方向に行きそうなときにはブレーキを踏むことを心がけないといけない」と強調。グループ結成について「志を同じくする人と相談していきたい」と語った。