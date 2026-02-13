自民党の岩屋毅前外相が2026年2月12日にインスタグラムを更新し、「一部報道において、あたかも私が新党を結成するかのような記事が掲載されていますが、それは全く事実ではありません」と否定した。「全く事実ではありません」8日に投開票が行われた衆院選挙で圧勝した高市早苗首相率いる自民党。一方、岩屋元外相をめぐって、9日の会見後の一部報道として、自身と考えが近い議員らとのグループ結成について意欲などと報じられて