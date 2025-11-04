山口二郎法政大学教授が４日までに更新したＸに、岩屋毅前外相の発言について投稿した。山口氏は「岩屋氏の常識的な姿勢を支持する。もはや、自民党は右派と穏健派に割れるべき。穏健派連合を作って権威主義を防ぐべき局面」と投稿した。山口氏は、岩屋氏が大分放送の取材に応じた記事を引用した。岩屋氏はスパイ防止法について問われ、「法律の立てつけが、人権をきちんと守るという観点から心配のない設計になるのかを見な