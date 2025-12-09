大分県中津市在住で政治団体の代表を務める平野雨龍さん（31）が、次の衆院選大分3区に無所属で出馬することを表明しました。 【写真を見る】次期衆院選大分3区に平野雨龍氏が出馬表明自民現職・岩屋氏、立憲・小林氏が立候補予定 立候補を表明した平野雨龍さんは千葉県の出身で、現在は中津市を拠点に政治団体の代表として活動しています。平野さんは、今年の参議院選挙に東京選挙区から出馬して落選したものの23万票以上を獲