参政党の神谷代表は８日夜、テレビ東京の番組に出演し、「一回連立みたいに組んでしまうと、反対ができなくなってしまう。野党としての存在をしっかりと国民の皆さんに示していかないといけない。政策ごとに是々非々でやっていくことがいい」と述べ、連立政権入りを否定した。