最初は何でも一人でこなしていた男性が、少しずつ「相談していい？」「どう思う？」と頼ってくるようになる。その変化は、関係が深まっているサインかもしれません。男性が頻繁に頼ってくるのは、信頼と安心を感じている本命行動の一つなのです。本命女性の意見を大切にしている男性は自分の判断だけで進めず、自然と本命女性の考えも取り入れたいと思うようになります。小さな選択や仕事の相談を持ちかけてくるのは、本命女性の価