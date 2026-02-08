「ちょっと相談できる？」男性が些細なことでも頼ってくるのは本命サイン
最初は何でも一人でこなしていた男性が、少しずつ「相談していい？」「どう思う？」と頼ってくるようになる。その変化は、関係が深まっているサインかもしれません。男性が頻繁に頼ってくるのは、信頼と安心を感じている本命行動の一つなのです。
本命女性の意見を大切にしている
男性は自分の判断だけで進めず、自然と本命女性の考えも取り入れたいと思うようになります。小さな選択や仕事の相談を持ちかけてくるのは、本命女性の価値観を尊重しているからこそ。単なる助言ではなく、判断材料として真剣に受け取るでしょう。
弱さを見せても大丈夫だと思っている
頼る行為には、少なからず不安や迷いが伴います。男性は本命女性なら完璧でいなくても受け止めてもらえるだろうという安心感があるからこそ、素直に頼ってしまうのです。
一緒に進む感覚が芽生えている
男性は本命女性に対しては、物事を一人で抱え込まず、二人で考える選択をする傾向も。「どう思う？」と意見を求めるのは、すでに本命女性のことをパートナー視点で見ている状態と言えます。関係を共有し、並んで進みたいという無意識の行動です。
もし男性から頼られる頻度が増えたら、それは、関係を深めたいという本命サイン。頼られる内容やタイミングに、男性の本気度ははっきり表れます。 ※画像は生成AIで作成しています
