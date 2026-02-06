ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（６日、イタリア・ミラノ）フィギュアスケートが団体戦からスタート。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が今季世界最高７８・８８点でトップだった。演技を終えた坂本は「緊張感はいつも通りあったけど、いい緊張感で、いいときの集中力だった。本当に今日は今できる自分の演技ができた。団体戦なので、自分の結果が