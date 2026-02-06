アロマオイルやヘアオイル、サラダ油などの油が付着した衣類を、ドラム式洗濯機などの乾燥機で乾燥すると火災の恐れがあるとして、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…」これが「乾燥機」から取り出したタオルを重ねてはいけない理由です！NITEによると、油に含まれる「不飽和脂肪酸」が空気中の酸素と反応すると熱が発生し、それが蓄積して自然発火